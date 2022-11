iPhone 15 Pro bez fizycznych przycisków. Sugeruje to partner Apple

iPhone 15 Pro ma być pierwszym smartfonem Apple, który zostanie pozbawiony fizycznych przycisków. Wygląda na to, że tak będzie i rąbka tajemnicy uchylił pewien partner firmy. Informacje wiążą się z komponentem HPMS. Wiemy, że iPhone 15 Pro zamiast przycisków dostanie kontrolki wirtualne z silniczkami haptycznymi.

iPhone 15 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się we wrześniu 2023 r. Jakiś czas temu pojawiły się plotki, jakoby gigant z Cupertino w tych telefonach z iOS miał porzucić fizyczne przyciski. Teraz dowiadujemy się, że chyba rzeczywiście tak będzie. Sugeruje to pewien partner firmy z logo nadgryzionego jabłka.

Smartfon iPhone 15 Pro ma dostać zamiast fizycznych przycisków wirtualne z silniczkami haptycznymi. Komponent HPMS związany jest z partnerem Apple w postaci Cirrus Logic. Ma on dostarczyć specjalny chip, który będzie powiązany z działaniem nowej funkcji.

Tylko Apple iPhone 15 Pro bez fizycznych przycisków

Wiemy, że Apple tylko w modelach iPhone 15 Pro planuje umieścić wirtualne przyciski haptyczne zamiast fizycznych. Dwa tańsze modele z iOS na 2023 r. tego rozwiązania nie otrzymają. W ten sposób gigant z Cupertino jeszcze bardziej rozróżni telefony od siebie. Czy tak rzeczywiście będzie, to przekonamy się dopiero we wrześniu przyszłego roku.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło