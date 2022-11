Apple iPhone SE 4 ma być nowym pogromcą flagowców

Apple iPhone SE 4 to smartfon, który zadebiutuje w 2023 r. Wygląda na to, że szykuje się nam nowy pogromca flagowców. Telefon otrzyma mocny procesor i konkretne podzespoły. Ponadto cena modelu iPhone SE 4 powinna zostać ustalona na poziomie poniżej 500 dol., co sprawi, że rzeczywiście może to być bardzo ciekawy wybór.

Apple iPhone SE 4 to smartfon z logo nadgryzionego jabłka, który w przeciekach pojawia się od dawna. Wiele wskazuje na to, że będzie w dużym stopniu oparty na modelu Xr. Teraz dowiadujemy się, że ma to być pogromca flagowców. W co w zasadzie można uwierzyć.

Pamiętajmy, że iPhone SE 4 zostanie wprowadzony na rynek z mocnym procesorem A15 Bionic, który znamy też z modeli 13 oraz 13 Pro. Następnie mamy ekran z notchem o przekątnej około 6,1 cala. Nie zabraknie także innych mocnych podzespołów.

Apple iPhone SE 4 pogromcą flagowców dzięki cenie

O wszystkim jednak przesądzi cena modelu iPhone SE 4. To ona sprawi, że telefon będzie pogromcą flagowców. Urządzenie powinno kosztować poniżej 500 dol. (mowa o podstawowej konfiguracji sprzętowej). Będzie więc naprawdę atrakcyjna. To sprawi, że telefon może być znacznie częściej wybierany względem smartfonów z Androidem. Czy tak jednak będzie i stanie się prawdziwym hitem, to przekonamy się z czasem.

