iPhone 15 Pro i Ultra mają dostać USB C na poziomie Thunderbolt 3

iPhone 15 Pro i Ultra to flagowce Apple na 2023 r. Wiemy, że firma ma porzucić złącze Lightning na rzecz nowszego USB C. Teraz dowiadujemy się, że może to być interfejs zapewniający przesyłanie plików na poziomie Thunderbolt 3. Tylko iPhone 15 Pro oraz Ultra mają otrzymać takie USB C, a dwa tańsze modele nie.

iPhone 15 Pro i Ultra to dwa smartfony Apple, które były obiektem różnych przecieków. Są to dwa flagowce z iOS, które zobaczymy we wrześniu 2023 r. Wiemy, że przyszłoroczne telefony z logo nadgryzionego jabłka mają otrzymać USB C. W ten sposób firma pożegna wysłużony interfejs Lightning. Nowe informacje na ten temat przedstawił analityk Ming Chi Kuo.

Smartfony iPhone 15 Pro i Ultra mają dostać USB C, które zapewni znacznie szybsze przesyłanie plików względem tego, co znamy dotychczas z Lightning. Kuo twierdzi, że Apple zaimplementuje interfejs oparty na generacji 3.2 lub też Thunderbolt 3. To oznacza, że możemy oczekiwać prędkości transferów nawet na poziomie 40 Gbps.

Tylko iPhone 15 Pro i Ultra mają dostać takie USB C

Źródło informacji twierdzi, że takie USB C otrzymają tylko modele iPhone 15 Pro oraz Ultra. Apple zaimplementuje oczywiście taki interfejs również w dwóch tańszych telefonach. Te mają jednak otrzymać wolniejsze złącze oparte na starszym rozwiązaniu. Czy tak będzie, to przekonamy się za około 10 miesięcy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło