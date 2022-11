Hey Siri do lamusa. Apple pracuje nad prostszą komendą głosową

Hey Siri to komenda głosowa, która na iPhone’ach często towarzyszy nam każdego dnia. Dowiadujemy się, że Apple planuje ją uprościć. Do tego stopnia, że zniknie z niej fraza Hey. To oznacza, że asystentka cyfrowa Apple będzie wywoływana tylko komendą Siri. Zmiana powinna zostać wprowadzona w przyszłym roku.

Hey Siri to komenda głosowa, którą zna zapewne wielu z was. Do tego stopnia, że korzysta z niej na iPhone’ach co najmniej kilka razy dziennie. Dowiadujemy się, że Apple planuje uprościć to polecenie. Informacje na ten temat uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino.

Gurman twierdzi, że Apple chce pozbyć się z polecenia frazy Hey. To oznacza, że pozostanie samo Siri. Przy okazji dowiadujemy się, że firma pracuje nad głębszą integracją asystentki cyfrowej z usługami oraz aplikacjami deweloperów trzecich. Coś więc musi być na rzeczy.

Komenda głosowa Hey Siri od Apple jak u Amazon Alexa

Jak dobrze wiemy, Amazon pozwala na wywoływanie własnej asystentki cyfrowej tylko komendą Alexa. W przypadku Siri wkrótce będzie podobnie. Choć precyzyjne plany Apple związane z tą zmianą nie są na razie znane, ale spodziewajmy się ich wprowadzenia w 2023 r. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

