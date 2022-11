Mac Mini 2023 z Apple M2 — co wiemy o nowym komputerze?

Mac Mini 2023 z chipem Apple M2 to nadchodzący komputer z logo nadgryzionego jabłka. Maszyna jest wyczekiwana przez część z użytkowników, ale zobaczymy ją dopiero w przyszłym roku. Co już o niej wiemy? Nowy Mac Mini na 2023 r. z procesorem Apple M2 zostanie przeprojektowany i ma wnieść sporo nowości.

Mac Mini 2023 to komputer z Apple M2, którego premiery wiele osób spodziewało się jeszcze w tym roku. Niestety tak się nie stanie. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku nowych MacBooków Pro. Je również zobaczymy dopiero w przyszłym roku. Zobaczmy, co wiemy o nadchodzącej maszynie z logo nadgryzionego jabłka.

Mocny procesor Apple M2 Pro

Mac Mini 2023 to komputer, który otrzyma procesor Apple M2. Tym razem spodziewajmy się także wariantu z chipem z dopiskiem Pro, czyli tego samego, który znajdzie się w nowych MacBookach Pro. Będzie to mocniejszy wariant układu. W podstawowej wersji spodziewajmy się 8 rdzeni CPU oraz 10-rdzeniowego GPU, a w Pro 12 rdzeni CPU. Poza tym oczekujmy do 64 GB pamięci RAM, jak to jest obecnie w przypadku konfiguracji z Intelami.

Przeprojektowana obudowa

Apple w komputerze Mac Mini 2023 ma postawić na nowy projekt obudowy. Będzie ona bardziej kompaktowa, ale sam design nie powinien ulec większej zmianie. Spodziewajmy się podobnej bryły i kształtów. Ma jednak pojawić się bogatszy zestaw złączy względem tego, który znamy z modeli z chipem M1.

Więcej złączy Thunderbolt

Mac Mini 2023 otrzyma więcej interfejsów Thunderbolt. W modelach z chipem M1 Apple zredukowało ich liczbę do dwóch względem czterech znanych z komputerów z procesorami Intela. W nowym z M2 mają ponownie pojawić się cztery takie interfejsy. Poza tym nie zabraknie dwóch USB A i po jednym HDMI oraz Ethernet. Układ ma być taki, jak widoczny na poniższym renderze.

Mac Mini 2023 w pierwszym kwartale

Spodziewajmy się, że Apple wprowadzi do oferty komputery Mac Mini 2023 w przyszłym kwartale. Ich oficjalna zapowiedź może odbyć się w marcu, ale na razie nie jest to jeszcze nic pewnego, a tylko przypuszczenia. Model z chipem M2 powstaje pod nazwą kodową J473. Natomiast w przypadku procesora z dopiskiem Pro jest to kryptonim J474.

źródło: opracowanie własne