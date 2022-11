iOS 16.2 — najciekawsze nowe funkcje z aktualizacji dla iPhone’ów

iOS 16.2 to większa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która jest w drodze. Wprowadzi ona nowe funkcje i wybraliśmy najciekawsze z nich. Wśród nowości jest aplikacja Freeform czy też nowy widżet dla snu. Zobaczmy, co nowego znajdziemy w uaktualnieniu iOS 16.2, które Apple udostępni na iPhone’y w grudniu.

iOS 16.2 to większa aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni dla wszystkich użytkowników za kilka tygodni. Wiemy, że wprowadzi ona nowe funkcje oraz inne nowości. Co nowego znajdziemy w tym uaktualnieniu oprogramowania dla telefonów z logo nadgryzionego jabłka? Rzućmy sobie na to okiem.

Aplikacja Freeform

iOS 16.2 to aktualizacja, która wprowadza nową aplikację. Tą jest Freeform, którą Apple zapowiedziało już w trakcie konferencji WWDC 2022 w czerwcu. Oprogramowanie będzie też dostępne na iPadach oraz Macach. Platforma ma pozwolić na ułatwienie współpracy pomiędzy wieloma osobami. Użytkownicy otrzymają do dyspozycji różne opcje i narzędzia, które można wykorzystać na wspólnej tablicy. Wszystkie wprowadzane zmiany będą automatycznie widoczne na żywo.

Live Activities dla rozgrywek sportowych

Aktualizacja iOS 16.2 wprowadzi także na iPhone’ach wsparcie dla Live Activities dla rozgrywek sportowych. Będzie to powiązane z aplikacją TV. Dzięki temu użytkownicy urządzeń marki Apple będą mieli dostęp do aktywności bezpośrednio na zablokowanym ekranie. Natomiast w przypadku modeli 14 Pro będzie można też liczyć na integrację z dynamiczną wyspą.

Nowe funkcje z iOS 16.2 to także widżet snu

Apple w aktualizacji iOS 16.2 wprowadzi również widżet dla snu na zablokowanym ekranie. Wyświetli on informacje odpowiedzialne za śledzenie czasu spędzanego w łóżku. Na wykresach będzie można zobaczyć jakość snu, a na największym będzie prezentowana wizualizacja związana z odpoczynkiem.

Wsparcie dla zewnętrznych ekranów na iPadzie

iPady wraz z aktualizacją iPadOS 16.2 otrzymają wsparcie dla ciekawej funkcji. W poprzednim uaktualnieniu pojawił się Stage Manager. Natomiast w oprogramowaniu znajdującym się obecnie na etapie publicznych beta testów doda coś jeszcze. To obsługa zewnętrznych ekranów, co będzie dostępne na wybranych tabletach z logo nadgryzionego jabłka.

Aktualizacja dla iPhone’ów w grudniu

Apple planuje udostępnić uaktualnieniu do iOS 16.2 dla wszystkich użytkowników iPhone’ów w przyszłym miesiącu. Ma to nastąpić w okolicy połowy grudnia. W przyszłym kwartale zostanie udostępniona kolejna aktualizacja mająca numerek 16.3. W niej również pojawią się nowe funkcje, ale poznamy je dopiero z czasem.

źródło: opracowanie własne