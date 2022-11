iPhone SE 4 może dostać inny ekran niż mówiły plotki

iPhone SE 4 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Apple powinno wprowadzić go do oferty w 2023 r. Plotki mówią o tym, że telefon ma bazować w dużym stopniu na modelu Xr sprzed kilku lat. Jaki otrzyma ekran to urządzenie? Niekoniecznie będzie to 6,1-calowy wyświetlacz.

Nowe plotki obejmujące ekran modelu iPhone SE 4 ujawnił w tym tygodniu analityk Ross Young. Twierdzi, że Apple nie podjęło jeszcze konkretnych decyzji i na tacy są różne opcje. Wyświetlacz może mieć przekątną na poziomie 5,7 lub 6,1 cala. Poza tym nie wiadomo, w jakiej technologii zostanie wykonany ten panel.

Ekran modelu iPhone SE 4 w technologii OLED lub LCD

iPhone SE 4 może dostać ekran, który zostanie wykonany w technologii OLED lub LCD. Nie wiadomo, na co tak naprawdę zdecyduje się Apple. To owiane jest tajemnicą i jest na razie obiektem plotek. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero za jakiś czas. Będzie to na pewno jasne jeszcze przed oficjalną premierą.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło