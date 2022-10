iOS 16.2 za kilka tygodni. Kiedy Apple udostępni aktualizację iOS 16.3?

iOS 16.2 to większa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. Kiedy ją zobaczymy? Jeszcze w tym roku. Przy okazji dowiadujemy się, że Apple na przyszły kwartał planuje iOS 16.3, czyli kolejne duże uaktualnienie. Jedno z nich powinno wprowadzić nowe emoji, których to firma nie udostępniło w „gołym” iOS 16.

iOS 16.2 to większa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która obecnie znajduje się na etapie beta testów. Kiedy zobaczymy jej finalną wersję? Informacje na ten temat uzyskał Mark Gurmna, który w przeszłości dysponował sprawdzonymi plotkami z obozu Apple. Zabrał głos także w sprawie kolejnego uaktualnienia, którym będzie iOS 16.3.

Kiedy Apple udostępni aktualizację iOS 16.2? Gurman twierdzi, że nastąpi to jeszcze przed końcem 2022 r. Uaktualnienie powinno zostać oddane w ręce wszystkich użytkowników iPhone’ów w okolicy połowy grudnia. To oznacza, że nastąpi to w ciągu kilku najbliższych tygodni. Co później?

Po iOS 16.2 Apple udostępni aktualizację iOS 16.3

Apple nie zwalnia i po oprogramowaniu z numerkiem 16.2 planuje udostępnić aktualizację iOS 16.3. Ta ostatnia w poglądowej wersji beta zostanie pewnie oddana w ręce testerów jeszcze w grudniu. Kiedy natomiast pojawi się finalne uaktualnienie? Gurman uważa, że powinno to nastąpić w drugiej połowie lutego lub pierwsze marca 2023 r.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło