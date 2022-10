iPhone 15 Pro ma dostać nowe przyciski na ramce bocznej

iPhone 15 Pro ma wprowadzić ciekawą nowość. To nowe przyciski na ramce bocznej, które zastąpią te dotychczasowe fizyczne wciskane do środka. Będą one płaskie i mają przypominać to, co znamy z Touch ID z systemem Haptic Engine. Wiemy, że Apple ma dodać te nowe przyciski w modelach iPhone 15 Pro, a tańszych nie.