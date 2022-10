iOS 16.2 beta 1 już jest. Apple udostępnia nową aktualizację dla iPhone’ów

iOS 16.2 beta 1 to najnowsze oprogramowanie dla iPhone’ów, które debiutuje po wersji z numerkiem 16.1. Software wprowadzi zapewne jakieś nowości i wkrótce dowiemy się, co nowego dodało Apple. Na to jednak trzeba będzie chwilę poczekać. Z czego to wynika?

Apple na tym etapie nie podaje oficjalnych wykazów zmian. Nowości muszą zostać odkryte przez samych testerów. Tych z pewnością nie zabraknie. Jest bardzo możliwe, że dodano nowe emoji, których to nie wniosła poprzednia aktualizacja.

Apple udostępni wkrótce iOS 16.2 beta 1 dla wszystkich testerów

Na razie dostęp do iOS 16.2 beta 2 uzyskali deweloperzy aplikacji, bo tak jest zazwyczaj. Ci mogą wypróbować nowe oprogramowanie w pierwszej kolejności. Jednak już wkrótce to samo wydanie software dla iPhone’ów zostanie wprowadzone w Apple beta Software Program. Wtedy będą je mogli ściągnąć wszyscy chętni testerzy. Możemy się spodziewać, że nastąpi to jutro lub najpóźniej w ciągu dwóch dni. Na razie trzeba poczekać.

źródło: opracowanie własne