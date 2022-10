iOS 16.1, macOS Ventura, iPadOS 16.1, tvOS 16.1 i watchOS 9.1 dostępne

iOS 16.1, macOS Ventura, iPadOS 16.1 oraz tvOS 16.1 i watchOS 9.1 są już dostępne dla wszystkich. To większe aktualizacje oprogramowania, które udostępniło Apple. Wnoszą one sporo nowości. Najbardziej wyczekiwanymi były macOS Ventura i iPadOS 16.1. Jednak iOS 16.1 dla iPhone’ów też wnosi trochę nowości.

iOS 16.1, macOS Ventura, iPadOS 16.1, tvOS 16.1 i watchOS 9.1 to duże aktualizacje oprogramowania, które Apple udostępniło zgodnie z zapowiedziami. Wnoszą one sporo nowości. Dotyczy to zwłaszcza uaktualnień dla komputerów Mac i iPadów. Zobaczmy, co nowego tu znajdziemy.

Aktualizacja macOS Ventura zgodnie z zapowiedziami

macOS Ventura to duża aktualizacja dla komputerów Mac, która wnosi sporo nowości. Są to m.in. Stage Manager, nowa aplikacja Freeform, przebudowane ustawienia czy wiele innych usprawnień dla dotychczasowych aplikacji. Więcej o nowych funkcjach przeczytacie tutaj. Instalacja systemu jest możliwa z poziomu preferencji systemowych, gdzie należy udać się do sekcji Uaktualnienia. Oczywiście wcześniej warto wykonać backup, bo trzeba zakładać, że zawsze coś może pójść nie tak.

iPadOS 16.1 dla iPadów z poślizgiem

iPadOS 16.1 to aktualizacja, na którą Apple w tym roku użytkownikom iPadów kazało czekać dłużej. Software pojawił się z poślizgiem, bo normalnie premiera powinna odbyć się we wrześniu. Tak się jednak nie stało, co wynikało m.in. z problemów związanych z funkcją Stage Manager dla iPadów Pro. Dziś nadszedł koniec oczekiwań i oprogramowanie debiutuje z dostępnością dla wszystkich użytkowników.

iOS 16.1 dla iPhone’ów też wprowadza sporo nowości

iOS 16.1 dla smartfonów z serii iPhone też wprowadza ciekawe nowości. Wśród nich są wydarzenia na żywo, udostępniana biblioteka zdjęć w iCloud czy nowe funkcje dla Portfela, Domu czy Książek. Nie zabrakło też poprawek błędów, które znaleziono w starszych wersjach oprogramowania. Oprogramowanie można pobrać udając się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Instalacja jest możliwa w momencie, gdy bateria telefonu jest naładowana w co najmniej 50 proc. (lub 20 proc. i pod źródłem zasilania).

Aktualizacje watchOS 9.1 i tvOS 16.1 również dostępne

Apple udostępniło dziś także pomniejsze aktualizacje dla Apple TV w postaci tvOS 16.1 oraz smartwatchy i jest to watchOS 9.1. Pierwsze uaktualnienie wprowadza nowy widok dla Siri.

źródło: opracowanie własne