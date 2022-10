macOS Ventura — co nowego wnosi aktualizacja dla Mac i jak zainstalować?

macOS Ventura to duża aktualizacja systemu dla komputerów Mac. Apple wprowadzi w niej sporo nowości. Co nowego tu znajdziemy i jak zainstalować to uaktualnienie? W artykule zebraliśmy cenne informacje, które pozwolą lepiej przygotować się do instalacji macOS Ventura. Będzie to możliwe już w poniedziałek.

macOS Ventura to system operacyjny dla Mac, który Apple ma udostępnić w poniedziałek. Jest to duża aktualizacja oprogramowania, która wprowadzi wiele nowości. Jak zainstalować uaktualnienie oraz co nowego tu znajdziemy? Zobaczmy, co warto wiedzieć już dziś.

Co nowego w macOS Ventura

macOS Ventura to duża aktualizacja oprogramowania dla komputerów Mac, gdzie jest wiele nowości. Jedną z najważniejszych z nich jest Stage Manager, czyli nowe podejście do wielozadaniowości. To samo rozwiązanie trafiło do iPadOS 16.1 dla iPadów Pro. Jest to nowy widok dla aplikacji, który daje m.in. prosty dostęp do przełączania się pomiędzy wieloma zadaniami. Co nowego jeszcze tu znajdziemy?

Aktualizacja do systemu macOS Ventura wprowadza także na komputerach Mac także aplikację Freeform, która ma wspomagać produktywność oraz pracę zespołową. Jest też wiele nowości dla dotychczasowych programów, jak udostępniana biblioteka zdjęć iCloud, odświeżone Wiadomości, gdzie dodano m.in. SharePlay, Handoff w FaceTime czy udoskonalenia z zakresu prywatności i bezpieczeństwa. Warto też wspomnieć o nowych ustawieniach systemowych, które nawiązują widokiem do tych z iPadOS. Część z nowych funkcji nie pojawi się na maszynach z procesorami Intela.

Najpierw backup

Przed instalacją systemu operacyjnego macOS Ventura na komputerze Mac najpierw należy wykonać backup. Jest to ważne, bo trzeba mieć z tyłu głowy, że w trakcie procesu instalowania coś może jednak pójść nie tak. Dzięki kopii zapasowej odzyskamy dane, które w przeciwnym wypadku mogą z jakiegoś powodu przepaść.

Jak zainstalować macOS Ventura

macOS Ventura to system operacyjny, który będzie można zainstalować poprzez uaktualnienia dostępne w preferencjach systemowych. Będzie to możliwe z poziomu nowszych wersji oprogramowania. Alternatywnie poprzez sklep Mac App Store. Software ma pojawić się w poniedziałek około godziny 19:00 naszego czasu. Instalacja będzie możliwa na komputerach z poniższej listy.

Mac z 2017 r. i nowsze modele

Mac Pro z 2019 r. i nowsze modele

iMac Pro z 2017 r. i nowsze modele

Mac Studio 2022

Mac Mini z 2018 r. i nowsze modele

MacBook Air z 2018 r. i nowsze modele

MacBook z 2017 r. i nowsze modele

MacBook Pro z 2017 r. i nowsze modele

Apple szykuje też inne aktualizacje

Poniedziałkowy wieczór przyniesie nam nie tylko system macOS Ventura. Apple planuje także udostępnić inne aktualizacje na pozostałe urządzenia. Są to iOS 16.1 dla iPhone’ów, iPadOS 16.1 dla iPadów, watchOS 9.1 dla smartwatchy oraz tvOS 16.1 dla Apple TV. Będzie więc co instalować.

źródło: opracowanie własne