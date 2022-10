iOS 16.1 to duża aktualizacja dla iPhone’ów. Co warto wiedzieć przed instalacją?

iOS 16.1 to duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępni w poniedziałek. Wniesie ona trochę nowości. Co warto wiedzieć przed instalacją tego uaktualnienia i co nowego tu znajdziemy? Zobaczmy, jak prawidłowo przygotować się na nadchodzącą aktualizację do iOS 16.1 na własnym iPhonie.

iOS 16.1 to aktualizacja dla iPhone’ów, którą kilka dni temu Apple udostępniło w wersji RC. Wcześniej dostępna była w ramach programu pilotażowego beta. Znajdziemy tu trochę nowości. Przed instalacją nowego oprogramowania z pewnością warto co nieco wiedzieć. Zobaczmy sobie najpierw, co nowego tu znajdziemy.

Aktualizacja iOS 16.1 to sporo nowości

iOS 16.1 to większa aktualizacja dla iPhone’ów, która nie tylko rozwiązuje pewne błędy. Apple z myślą o niej przygotowało trochę nowości. Nie znajdziemy tu jeszcze nowych emoji. Są jednak inne rzeczy. Oficjalny wykaz zmian widoczny jest poniżej.

Udostępniana biblioteka zdjęć w iCloud

Odrębne biblioteki pozwalające wygodnie dzielić się zdjęciami i wideo z maksymalnie pięcioma innymi osobami.

Reguły stosowane podczas konfigurowania i dołączania do biblioteki pozwalają łatwo dodawać do niej zdjęcia na podstawie daty zrobienia lub osób, które przedstawiają.

Filtry biblioteki umożliwiają szybkie wyświetlanie zawartości biblioteki udostępnianej, swojej biblioteki osobistej lub obu bibliotek.

Dzięki uprawnieniom oraz udostępnianiu edycji wszyscy użytkownicy mogą dodawać, edytować, oznaczać jako ulubione, uzupełniać podpisami oraz usuwać zdjęcia.Przełącznik udostępniania w aplikacji Aparat pozwala wysyłać zdjęcia bezpośrednio do biblioteki udostępnianej (zawsze lub tylko, gdy inni użytkownicy biblioteki zostaną wykryci w pobliżu przy użyciu Bluetooth).

Wydarzenia na żywo

Wydarzenia na żywo z aplikacji innych firm są dostępne w polu Dynamic Island oraz na zablokowanym ekranie (modele iPhone’a 14 Pro).

Portfel

Funkcja udostępniania pozwala bezpiecznie udostępniać z Portfela kluczyki do samochodu oraz klucze do pokoju hotelowego i inne przy użyciu komunikatorów takich jak Wiadomości i WhatsApp.

Dom

Obsługa Matter, nowego standardu łączności w inteligentnym domu, umożliwia współdziałanie wielu różnych inteligentnych akcesoriów domowych w różnych ekosystemach.

Książki

Narzędzia Readera są automatycznie ukrywane po rozpoczęciu czytania.

To uaktualnienie zawiera także poprawki błędów dotyczące iPhone’a:

Lista rozmów w Wiadomościach mogła zawierać rozmowy usunięte.

Zawartość pola Dynamic Island nie była dostępna podczas korzystania z funkcji Łatwy dostęp.

CarPlay mógł mieć problemy z nawiązaniem połączenia podczas korzystania z aplikacji VPN.

Część funkcji może nie być dostępna we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod tym adresem.

Instalacja iOS 16.1 na iPhone’ach prosta

Apple udostępni iOS 16.1 dla iPhone’ów w poniedziałek wieczorem naszego czasu. Zapewne w okolicy godziny 19:00. Instalacja będzie możliwa po udaniu się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Po chwili pojawi się informacje o dostępności nowego oprogramowania. Pamiętajmy, że instalacja będzie możliwa w momencie, gdy telefon będzie naładowany w co najmniej 50 proc. lub też 20 proc. i będzie podłączony do źródła zasilania.

Apple szykuje też inne uaktualnienia

iOS 16.1 dla iPhone’ów to nie jedyna aktualizacja oprogramowania, którą udostępni w poniedziałek Apple. Przed nami także premiera wyczekiwanych macOS Ventura oraz iPadOS 16.1. Na te systemy firma kazała w tym roku czekać użytkownikom dłużej. Poza tym spodziewajmy się uaktualnień watchOS 9.1 i tvOS 16.1.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne