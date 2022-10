iOS 15.7.1 RC powoduje na iPhone’ach problemy z Face ID

iOS 15.7.1 RC to w zasadzie finalna aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni dla wszystkich na dniach. Tymczasem okazuje się, że powoduje ona problemy z funkcją Face ID. Ta po instalacji oprogramowania przestaje często działać. Wygląda na to, że aktualizacja do iOS 15.7.1 wymaga wprowadzenia poprawek.