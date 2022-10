iPhone SE 4 pozuje na renderach. Design jak z modelu Xr

iPhone SE 4 to smartfon, który był obiektem mnóstwa przecieków. Już wcześniejsze plotki mówiły o tym, że jego design ma być bardzo zbliżony do modelu Xr. Zdają się to potwierdzać rendery, które powstały na bazie dotychczasowych informacji. Wygląda na to, że czeka nas kolejny odgrzewany kotlet.

Rendery smartfona iPhone SE 4 widoczne w tym artykule ukazują nam design, który jest bardzo zbliżony do modelu Xr. Widzimy, że Apple zdecydowało się na ekran z notchem, który został pożegnany w serii Pro. Spodziewajmy się więc także funkcji Face ID. Następnie mamy pojedynczy aparat fotograficzny na pleckach, który zapewne otrzyma sensor z matrycą 12 MP.

Premiera modelu Apple iPhone SE 4 w 2023 roku

iPhone SE 4 to smartfon, który Apple powinno wprowadzić do oferty w 2023 r. Spodziewajmy się, że otrzyma on procesor A15 Bionic, który znamy z modeli 13, 13 Pro i 14. Kompletna specyfikacja techniczna telefonu nie jest na razie znana. To szczegóły, które poznamy bliżej planowanej premiery.

