iPhone 14 Plus to niewypał. Apple drastycznie tnie produkcję

iPhone 14 Plus to smartfon, który nie sprzedaje się po myśli Apple. Co by nie mówić za dużo, że może to być wręcz niewypał. Zainteresowanie ze strony klientów tym modelem jest tak małe, że produkcja telefonu iPhone 14 Plus mogła zostać ścięta przez Apple nawet o 90 proc. Jeśli to prawda, to naprawdę dużo.

iPhone 14 Plus to smartfon Apple, który na rynku debiutował wcześniej w tym miesiącu. Wygląda jednak na to, że nie jest to model z iOS, który cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony klientów. Przeciwnie, bo może to być wręcz niewypał w ofercie, co sugerują najnowsze raporty azjatyckich mediów. Czego się dowiadujemy?

Apple podobno podjęło decyzje związane z drastyczną redukcją produkcji modelu iPhone 14 Plus. Jeśli wierzyć raportom, to została ona ścięta nawet o 70-90 proc. Ma to duży wpływ na biznes partnera, którym jest firma Pegatron. 12 października ogłosiła, że będzie szukać nowych pracowników, ale trzy dni później z tego się wycofała.

Apple iPhone 14 Plus to większy niewypał od modeli Mini

Apple wprowadzając do oferty smartfona iPhone 14 Plus wierzyło, że odniesie on większy sukces od dwóch poprzednich modeli Mini, które nigdy nie sprzedawały się po myśli producenta. Rzeczywistość okazała się być inna. Wspomniane ograniczenie produkcji, o ile prawdziwe, jest największym w historii telefonów z iOS w tak krótkim czasie. To mówi wiele.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło