iPad Pro 2022 z Apple M2 zaprezentowany. Cena i specyfikacja

iPad Pro 2022 z Apple M2 to dwa nowe tablety z logo nadgryzionego jabłka. Za nami premiera. Specyfikacja techniczna urządzeń jest konkretna. Niestety polska cena tabletów iPad Pro 2022 z chipem Apple M2 jest wysoka. Co zresztą doświadczyliśmy już przy okazji nowych iPhone’ów. Zobaczmy sobie najważniejsze nowości.

iPad Pro 2022 z Apple M2 został zaprezentowany wraz z nową przystawką TV 4K. Cena nie jest niska, ale specyfikacja techniczna nowych modeli jest naprawdę konkretna. Nowe tablety będą dostępne od 26 października. Tymczasem zobaczmy sobie, co mają do zaoferowania.

Chip Apple M2 to więcej mocy

iPad Pro 2022 otrzymał procesor Apple M2, który najpierw został wsadzony do tegorocznych MacBooków. Jest to potężny chip, który oferuje do 15 proc. lepszą wydajność w przypadku rdzeni CPU z M1 i aż do 40 proc. więcej mocy dla układu GPU. SoC wspomagany jest przez 8 lub 16 GB pamięci RAM w zależności od konfiguracji sprzętowej.

Ekrany o przekątnej 11 i 12,9 cala

iPad Pro 2022 dostępny jest w dwóch rozmiarach. Mniejszy model ma 11-calowy wyświetlacz Liquid Retina o rozdzielczości 2388 x 1668 pikseli. Natomiast w większym jest to 12,9-calowy ekran Liquid Retina XDR i jest on wykonany w technologii mini LED. Rozdzielczość to 2732 x 2048 pikseli.

Cena tabletów iPad Pro 2022 wysoka

Cena modeli iPad Pro 2022 nie jest niska. W Polsce kwoty wzrosły do 5199 zł w przypadku podstawowej wersji z 11-calowym ekranem. Natomiast w przypadku 12,9-calowego tabletu jest to od 7199 zł. Wybór najdroższej konfiguracji sprzętowej z 2 TB pamięci na dane i wbudowanym modemem 5G skutkuje wzrostem ceny do aż 15449 zł.

Aparat z sensorem LiDAR

iPad Pro 2022 ma aparat fotograficzny, który składa się z obiektywu szerokokątnego z sensorem 12 MP i ultraszerokokątnego z 10 MP. Kamera ma ponadto czujnik LiDAR, który znacząco zwiększa jej możliwości. Aparat TrueDepth ma sensor 12 MP. Tylny oferuje nagrywanie wideo w jakości 4K UHD oraz wsparcie dla formatu ProRes.

Z Wi-Fi 6E

Apple w tabletach iPad Pro 2022 zaimplementowało również szybkie Wi-Fi 6E oraz opcjonalny modem zapewniający łączność z sieciami 5G. Jest też złącze Thunderbolt 3/USB 4 i interfejs Bluetooth 5.3. Specyfikacja techniczna tabletów widoczna jest poniżej.

Apple iPad Pro 2022 – specyfikacja techniczna

11″ lub 12,9″ ekran Liquid Retina (XDR) o zagęszczeniu pikseli na poziomie 264 ppi

procesor Apple M2

8 lub 16 GB pamięci RAM

128, 256, 512 GB, 1 lub 2 TB miejsca na dane

kamera TrueDepth 12 MP

aparat fotograficzny 12 + 10 MP + LiDAR

bateria 28,65 lub 40,88 Wh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

modem 5G (opcjonalnie)

SIM + eSIM (opcjonalnie)

złącze USB C (Thunderbolt 3/USB 4)

iPadOS 16.1

