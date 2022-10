iOS 16.0.3 już jest. Apple przestaje podpisywać iOS 16.0.2

iOS 16.0.3 to najnowsza aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. Jest ona z nami już kilka dni i Apple przestało podpisywać poprzednie wydanie, czyli iOS 16.0.2. To oznacza, ze downgrade stał się niemożliwy. iOS 16.0.3 też długo nie zostanie aktualnym software dla iPhone’ów, bo Apple planuje coś większego.

iOS 16.0.3 to aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło w zeszłym tygodniu. Poprzednim wydaniem było to z numerkiem 16.0.2 z drugiej połowy września. Teraz dowiadujemy się, że firma zakończyła podpisywanie poprzedniego uaktualnienia. Co to oznacza?

Apple przestało podpisywać iOS 16.0.2 i w ten sposób uniemożliwia cofnięcie się do tej wersji z poziomu uaktualnienia z numerkiem 16.0.3. Nie będzie to więc możliwe nawet z użyciem obrazu oprogramowania. Tak więc downgrade został już na dobre uniemożliwiony. Tymczasem w drodze jest kolejna duża aktualizacja.

Aktualizacja iOS 16.0.3 wkrótce nie będzie najnowszą

Apple wkrótce planuje udostępnić kolejne duże uaktualnienie dla iPhone’ów. Tym jest aktualizacja z numerkiem 16.1 obecnie dostępna w wersji beta. Wniesie ona nie tylko poprawki błędów, jak to było przy okazji wydania iOS 16.0.3, ale również sporo nowości. Pojawią się nowe funkcje. Tego uaktualnienia spodziewamy się w ostatnim tygodniu października, czyli już w przyszłym tygodniu. Możliwe, że nastąpi to w poniedziałek lub wtorek.

źródło