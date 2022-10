iPad Pro 2022 z Apple M2 — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

iPad Pro 2022 z Apple M2 to nad chodzący tablet, którego premiera jest blisko. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna urządzenia? Na jego temat wiemy już całkiem sporo. W drodze ponownie są dwa modele z wyświetlaczami o przekątnych 11 i 12,9 cala. Zobaczmy sobie, jaki ma być iPad Pro 2022 z Apple M2 i co zaoferuje.

iPad Pro 2022 z Apple M2 to tablety, których premiera jest blisko. Mamy je zobaczyć w bardzo niedługim czasie, o czym informuje dobrze poinformowany w planach giganta z Cupertino Mark Gurman. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna nadchodzących modeli z iPadOS 16.1? Zobaczmy sobie, co już o nich wiemy.

Wydajny chip Apple M2

iPad Pro 2022 otrzyma procesor Apple M2, który znamy już z tegorocznych MacBooków Pro i Air. Względem poprzedniego chipu M1 oferuje on około 20 proc. razy lepszą wydajność. Duży zysk wydajności widać przede wszystkim w przypadku układu graficznego GPU. Spodziewajmy się, że będzie on wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci RAM, choć kto wie i w edycji 12,9-calowej firma być może zdecyduje się na nawet 32 GB.

11 lub 12,9-calowy ekran Liquid Retina

Apple w tabletach iPad Pro 2022 ponownie umieści ekrany o dwóch przekątnych. Będą to wysokiej klasy wyświetlacze o przekątnych 11 i 12,9 cala oraz dużej rozdzielczości oraz zagęszczeniu pikseli. Mniejsze urządzenie ukrywa się pod nazwą kodową J617, a większe to J620. W obu przypadkach wyświetlacze zostaną wykonane w technologii mini LED.

Cena iPad Pro 2022 raczej bez zmian

Pomimo wielu ulepszeń, które dostaną nowe tablety z iPadOS, cena modeli iPad Pro 2022 w dolarach nie powinna ulec zmianie. Nadal powinno to być od 799 dol. dla wersji z 11-calowym ekranem. Natomiast w przypadku większej wersji będzie to od 1099 dol. Oczywiście ceny w złotówkach mogą poszybować do góry, z czym spotkaliśmy się już w przypadku tegorocznych iPhone’ów.

Nowe złącze Smart Connector i MagSafe

iPad Pro 2022 otrzyma nowe złącze Smart Connector. Apple je przeprojektowało i wiemy, że będzie ono służyło do komunikacji z akcesoriami. Wiemy, że otrzyma ono nie trzy, a cztery piny. Następnie mamy bezprzewodowe ładowanie, które ma być zgodne z funkcją MagSafe wprowadzoną najpierw do iPhone’ów 12. To oznacza, że na tylnym panelu obudowy prawdopodobnie pojawi się szkło.

Apple iPad Pro 2022 – specyfikacja techniczna

11″ lub 12,9″ ekran Liquid Retina o rozdzielczości 2388 x 1668 lub 2732 x 2048 pikseli

procesor Apple M2

8 lub 16 GB pamięci RAM

128 GB ~ 2 TB miejsca na dane

kamerka TrueDepth 12 MP

aparat fotograficzny 12 + 10 MP + LiDAR

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

modem 5G (opcjonalnie)

cztery głośniki

złącza USB C/Thunderbolt 4, Smart Connector

iPadOS 16.1

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro

źródło