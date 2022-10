iOS 17 ma wprowadzić duże zmiany w iMessage

iOS 17 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która zapewne wprowadzi sporo nowości. Obejmą one także duże zmiany w platformie iMessage, na co wskazują plotki. Pojawią się nowe pokoje rozmów, wideokonwersacje czy czaty w AR. Na uaktualnienie do iOS 17 poczekamy sobie jeszcze blisko rok, bo spodziewamy się go we wrześniu.