iOS 16 to aktualizacja, która powoduje także pewne problemy. Dotyczą one obsługi technologii AirPlay oraz starszych przystawek Apple TV 2. i 3. generacji. Zapewne jest to błąd, który wymaga rozwiązania. Niestety jest nadal obecny w iOS 16.0.3, który Apple udostępniło użytkownikom iPhone’ów kilka dni temu.