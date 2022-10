iPadOS 16.1 z datą premiery. Kiedy aktualizacja dla iPadów?

iPadOS 16.1 to duża aktualizacja dla tabletów Apple iPad. Kiedy ją zobaczymy? W sieci pojawiła się przybliżona data premiery. Jeśli jest prawdziwa, to Apple będzie chciało udostępnić to uaktualnienie dla wszystkich w ostatnim tygodniu października. Aktualizacja iPadOS 16.1 wniesie na iPady wiele nowości.

iPadOS 16.1 to duża aktualizacja, która na tablety iPad wprowadzi liczne nowości. Kiedy Apple w końcu ją udostępni? Wiemy, że prace nad nią przeciągnęły się w czasie i z tego powodu nie udało się jej wprowadzić we wrześniu wraz z iOS 16. Wynikało to m.in. z problemów z funkcją Stage Manager. Mark Gurman wrócił teraz z przybliżoną datą premiery.

Gurman twierdzi, że wie, kiedy Apple planuje udostępnić finalne wydanie iPadOS 16.1. Ma to nastąpić w ostatnim tygodniu tego miesiąca, który rozpocznie się 24 października. Możliwe więc, że aktualizacja zostanie wdrożona już tego dnia. Czy tak będzie, to przekonamy się dopiero z czasem. Pozostaje jednak w to wierzyć.

Aktualizacja iPadOS 16.1 to wiele nowości

Aktualizacja iPadOS 16.1 wprowadzi do iPadów wiele nowości. Najważniejszą z nich jest Stage Manager, ale to opcja dostępna tylko dla modeli Pro. Wiemy, że premiera tego uaktualnienia zbiegnie się w czasie z wydaniem macOS Ventura dla komputerów Mac.

