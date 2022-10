iOS 16.1 beta 5 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, która na razie dostępna jest w poglądowej wersji. Apple pomału szykuje się do wydania jej finalnej odsłony. Ma to nastąpić później w tym miesiącu. To oznacza, że program pilotażowy iOS 16.1 beta pomału do biega końca. Jest nawet konkretny termin wydania aktualizacji.

iOS 16.1 beta 5 to już kolejna wersja nowego uaktualnienia dla iPhone’ów, która wprowadzi wiele nowości. Na razie jest to poglądowa aktualizacja, która znajduje się na etapie programu pilotażowego. Wiemy jednak, że Apple planuje udostępnić ją dla wszystkich jeszcze w tym miesiącu. Kiedy to dokładnie nastąpi?

Apple pomału finalizuje prace nad nowym software dla iPhone’ów. iOS 16.1 beta 5 to już jedna z ostatnich wersji poglądowych tego programowania. W drugiej połowie miesiąca deweloperzy oraz testerzy otrzymają build RC (Release Candidate). Będzie to już w zasadzie sfinalizowane uaktualnienie.

Aktualizacja iOS 16.1 wraz z iPadOS 16.1

Aktualizacja iOS 16.1 zostanie udostępniona wraz z iPadOS 16.1. To drugie jest dużym uaktualnieniem dla iPadów, które również wprowadzi mnóstwo nowości. Przecieki mówią o tym, że Apple planuje udostępnić te aktualizacje 24 października. Być może zbiegnie się z to z premierą nowych iPadów, choć na razie nie jest to jeszcze potwierdzona informacja. Coś jednak musi być na rzeczy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne