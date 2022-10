iOS 16.0.3 dostępny. Co nowego w aktualizacji dla iPhone’ów?

iOS 16.0.3 to nowa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą udostępniło Apple. Co nowego tu znajdziemy? Nie są to nowości, a jedynie poprawki błędów. Dotyczą one głównie ostatnich modeli telefonów, czyli iPhone’ów 14. Aktualizacja iOS 16.0.3 rozwiązuje także poważny błąd związany z aplikacją Mail.