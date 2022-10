iPhone SE 4 coraz bliżej. Wycieka częściowa specyfikacja

iPhone SE 4 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Zobaczymy go w 2023 r. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu i ta sugeruje nam, że powinniśmy spodziewać się telefonu podobnego do modelu Xr. Zobaczmy, co wiadomo o smartfonie iPhone SE 4 i kiedy pojawi się on w ofercie.