iPhone 15 Ultra — co wiemy na rok przed premierą flagowca Apple?

iPhone 15 Ultra to flagowiec Apple, który ma zadebiutować w 2023 r. Smartfon skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Co wiemy na kilkanaście miesięcy przed jego oficjalną premierą? Okazuje się, że nawet sporo. Choć oczywiście jeszcze nie wszystko. Zobaczmy, czym iPhone 15 Ultra może nas zaskoczyć.

iPhone 15 Ultra to smartfon, który ma być następcą modelu 14 Pro Max. Ostatni flagowiec Apple sprzedaje się naprawdę nieźle. To sprawia, że firma z Cupertino może chcieć pójść za ciosem i zdecyduje się na wprowadzenie większych różnic względem wersji z 6,1-calowym ekranem. Zobaczmy, co wiemy na kilkanaście miesięcy przed premierą.

Ekran bez większych zmian

iPhone 15 Ultra otrzyma ekran podobny do tego, który ma model 14 Pro Max. Będzie to 6,7-calowy panel AMOLED z dynamiczną wyspą wykonany w technologii LTPO. To oznacza, że zapewni zmienne odświeżanie obrazu. Oczywiście spodziewajmy się licznych ulepszeń, w tym obejmujących jasność czy współczynnik odbicia. Pewnie ekran ustanowi nowe rekordy, które odnotuje DisplayMate.

Mocny procesor Apple A17 Bionic

iPhone 15 Ultra otrzyma nowy procesor Apple. Tym chipem będzie A17 Bionic, który powinien być produkowany już w 3-nm węźle. Nowa litografia sprawi, że będzie można uzyskać zupełnie nowe możliwości z zakresu wydajności czy zużycia energii. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o specyfikacji układu SoC. Jego produkcją ponownie zajmie się TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited).

Cena iPhone 15 Ultra może być wyższa

Tegoroczny model 14 Pro Max już jest bardzo drogi. Niestety cena iPhone 15 Ultra może być jeszcze wyższa, co warto mieć na uwadze. Apple może zwiększyć bazową kwotę w Stanach Zjednoczonych o 100 dol. W zależności od sytuacji złotówki na rynku i innych czynników ekonomicznych może to wpłynąć na ceny w Polsce o 500 zł lub więcej. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero za niespełna rok.

Aparat peryskopowy

iPhone 15 Ultra względem mniejszego modelu Pro ma wyróżniać się przede wszystkim lepszym aparatem fotograficznym. Plotki mówią o tym, że Apple planuje umieścić kamerę peryskopową tylko w 6,7-calowym telefonie. To znacząco zwiększy możliwości zoomu. Z obecnego 3-krotnego optycznego do zapewne 10-krotnego. Główny sensor nadal powinien mieć matrycę 48 MP.

Pojawią się też inne udoskonalenia

Apple w telefonie iPhone 15 Ultra wprowadzi też pewnie inne ulepszenia, które to jednak na ten moment pozostają tajemnicą. Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o wszystkich udoskonaleniach. To informacje, które poznamy z czasem. Wiele wskazuje na wymianę Lightning na USB C. Przypuszczalna specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Apple iPhone 15 Ultra – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED LTPO z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

procesor Apple A17 Bionic

6 lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256 GB lub więcej miejsca na dane

kamera TrueDepth 12 MP

aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP

bateria o pojemności około 4350 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

iOS 17

źródło: opracowanie własne