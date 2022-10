iPadOS 16.1 — najważniejsze nowości, które dostaną tablety Apple iPad

iPadOS 16.1 to duża aktualizacja, która wkrótce zacznie trafiać na tablety Apple iPad. Wniesie ona dużo nowości oraz udoskonaleń obejmujących dotychczasowe funkcje. Jedną z najważniejszych jest Stage Manager. Zobaczmy sobie, co nowego wprowadzi iPadOS 16.1 i kiedy właściciele iPadów mogą spodziewać się uaktualnienia.

iPadOS 16.1 to duża aktualizacja, która obecnie znajduje się na etapie poglądowej wersji beta. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie zabraknie i wraz z uaktualnieniem tablety Apple iPad otrzymają nowe funkcje oraz inne udoskonalenia. Zobaczmy, czego się spodziewać.

Aktualizacja iPadOS 16.1. – co nowego / nowości

iPadOS 16.1 wprowadzi wiele nowości. Najważniejszą z nich jest funkcja Stage Manager, która pozwoli na zmianę pracy z tabletami Apple iPad. Początkowo firma planowała ograniczyć jej dostępność tylko do urządzeń z chipem M1. Niedawno jednak zmieniono decyzję w tej kwestii i rozwiązanie trafi także na starsze modele Pro z procesorami A12X lub A12Z.

Kolejną nowością z aktualizacji iPadOS 16.1 jest aplikacja Pogoda. Apple długo kazało na nią czekać użytkownikom tabletów iPad. Ich prośby zostały jednak w końcu wysłuchane. Potem mamy tryb referencyjny, ale ta funkcja została ograniczona jedynie do modelu Pro z 12,9-calowym ekranem i chipem M1. Wynika to z faktu, że wymaga wyświetlacza Liquid Retina XDR.

iPadOS 16.1 to także funkcja Display Zoom, co pozwala na zwiększenie gęstości pikseli na ekranie i zobaczenie lepszych szczegółów. Rozwiązanie działa z iPadami Pro z chipami A12X lub nowszymi. Apple zwiększyło też dostępność wirtualnej pamięci w modelach Pro dla aplikacji. Dotychczas było to 12 GB, ale po zmianach jest to maksymalnie 16 GB. Na koniec warto wspomnieć o pełnym wsparciu dla zewnętrznych ekranów o rozdzielczości do nawet 6K.

Tablety Apple iPad z iPadOS 16.1 w październiku

Apple planuje udostępnić aktualizację do iPadOS 16.1 na wszystkie zgodne tablety iPad jeszcze w tym miesiącu. Spodziewajmy się, że nastąpi to w drugiej połowie października. Wtedy też spodziewajmy się wydania macOS Ventura dla Maców. Lista wspieranych urządzeń widoczna jest poniżej.

iPad Pro 2. generacji i nowsze

iPad 5. generacji i nowsze

iPad Air 3. generacji i nowsze

iPad Mini 5. generacji i nowsze

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne