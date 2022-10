iPhone 14 Plus trafia w ręce pierwszych klientów. Tak wygląda na żywo

iPhone 14 Plus to nowość w tegorocznym portfolio Apple. Smartfon w końcu trafia w ręce pierwszych klientów. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak wygląda na żywo. Telefon jest duży, bo dostał ekran o przekątnej aż 6,7 cala. Apple ogłosiło też, że iPhone 14 Plus za tydzień będzie dostępny w kolejnych ponad 20 krajach.

iPhone 14 Plus to smartfon, który został zaprezentowany na początku września. Po miesiącu od zapowiedzi telefon trafia w ręce pierwszych klientów. Ci dzielą się na łamach mediów społecznościowych fotkami urządzenia, które ujawniają jego wygląd na żywo. Zrobili to już m.in. właściciele z Australii czy Nowej Zelandii.

foto: Twitter/KouS0706

foto: Twitter/ipshilon

Fotografie prezentujące telefon iPhone 14 Plus na żywo pokazują nam, że jest to duży smartfon. Apple umieściło w nim wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala, czyli naprawdę spory. Jest to ekran z notchem. Z tyłu obudowy znajduje się wyspa dla kamery, na której umieszczono podwójny aparat fotograficzny z sensorami 12 MP.

Apple iPhone 14 Plus wkrótce na kolejnych rynkach

Apple przy okazji ogłosiło, że wkrótce zamierza zwiększyć dostępność tego modelu o kolejne państwa. iPhone 14 Plus za tydzień ma trafić do ponad 20 nowych krajów i na liście są m.in. Malezja, Turcja czy Arabia Saudyjska. Natomiast 28 października urządzenie trafi do sprzedaży m.in. w Brazylii czy Meksyku.

