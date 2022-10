iOS 16.1 beta 4 dostępny. Apple wydaje nową aktualizację dla iPhone’ów

iOS 16.1 beta 4 to najnowsza aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło deweloperom. Firma usunęła w tym wydaniu jeden z przełączników dla starszych słuchawek AirPods. W ten sposób potwierdziła, że był to błąd. Aktualizacja iOS 16.1 beta 4 to już czwarte wydanie poglądowe tego uaktualnienia.