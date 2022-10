iPhone 15 Pro Max może być hitem Apple na 2023 rok

iPhone 15 Pro Max to flagowiec Apple, który zostanie zaprezentowany w 2023 r. Ma to być hit w przyszłorocznej ofercie giganta. Dlatego też spodziewajmy się większych różnic względem 6,1-calowgo modelu. Wiemy, że Apple w telefonie iPhone 15 Pro Max planuje umieścić aparat peryskopowy, co zwiększy możliwości zoomu.

iPhone 15 Pro Max to smartfon Apple, który już pojawiał się w przeciekach. Jego premiera odbędzie się dopiero za niespełna rok w 2023 r. Wygląda na to, że producent liczy na to, że będzie to hit w przyszłorocznej ofercie. Nowe informacje na temat tego telefonu przedstawił analityk Ming Chi Kuo.

Tegoroczny iPhone 14 Pro Max już cieszy się większym zainteresowaniem ze strony klientów od 6,1-calowego modelu. Odpowiada on za 60 proc. dostaw tegorocznych telefonów Pro na obecny kwartał. Dlatego Apple może pójść za ciosem i sprawi, że przyszłoroczny telefon będzie cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem. Jak to zrobi?

Apple iPhone 15 Pro Max to może być hit na 2023 rok

Apple prawdopodobnie będzie chciało jeszcze bardziej wyróżnić smartfona iPhone 15 Pro Max na tle modelu z 6,1-calowym ekranem. Dzięki temu będzie mogło jeszcze bardziej zwiększyć jego sprzedaż. Plotki mówią o tym, że aparat peryskopowy pojawi się tylko w 6,7-calowej wersji. Zapewni on większe możliwości z zakresu zoomu. Pewnie pojawią się także inne różnice, ale na więcej szczegółów na razie musimy poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

źródło