iOS 16.1 beta z nową funkcją także dla pierwszych AirPods Pro

iOS 16.1 beta wprowadza także nowość dla AirPods Pro pierwszej generacji. Tą nową funkcją jest Adaptive Transparency, które Apple wprowadziło wraz z najnowszymi słuchawkami bezprzewodowymi. Widzimy jednak, że firma zdecydowała się na dodanie takiej opcji także do pierwszych AirPods Pro, co znaleziono w iOS 16.1 beta.

iOS 16.1 beta znajduje się obecnie na etapie testów i jest to aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadzi sporo nowości. Docenią ją także użytkownicy słuchawek AirPods Pro pierwszej generacji. Dla nich została przygotowana nowa funkcja, którą zapożyczono z najnowszego modelu. Co to takiego?

foto: Reddit/u/ddpacino

Tą nową funkcją dla AirPods Pro pierwszej generacji z iOS 16.1 beta jest Adaptive Transparency. Apple dodało taką funkcję do najnowszych słuchawek i zdecydowało się na jej wprowadzenie także do tych poprzednich. Odpowiada ona za blokowanie głośnych dźwięków, takich jak syreny, prace budowlane lub głośniki na koncercie bez blokowania całego hałasu. Jej działanie opiera się na specjalnym chipie wbudowanym w słuchawki.

Nowa funkcja z iOS 16.1 dla AirPods Pro w wersji beta

Taka funkcja pojawia się w iOS 16.1 beta dla AirPods Pro, ale same słuchawki bezprzewodowe Apple również muszą mieć zainstalowane poglądowe oprogramowanie. Tym ostatnim jest build oznaczony ciągiem znaków 5A304A. Nowej opcji spodziewajmy się dla wszystkich w październiku.

źródło