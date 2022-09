iOS 16.1 beta 3 dostępny. iPadOS 16.1 wprowadza Stage Manager na starsze iPady

iOS 16.1 beta 3 to najnowsza wersja poglądowa oprogramowania dla iPhone’ów. Wraz z nią Apple udostępniło iPadOS 16.1 beta 4. Aktualizacja rozszerza dostępność funkcji Stage Manager o starsze tablety iPad Pro, co jest bardzo dobrą wiadomością. Uaktualnienie do iOS 16.1 beta 3 dla iPhone’ów też wprowadza pewne zmiany.