iOS 16.1 beta wprowadza ciekawą funkcję dla AirPods Pro 2

iOS 16.1 beta to poglądowa aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadzi sporo nowości. Finalna wersja tego oprogramowania pojawi się za kilka tygodni. Tymczasem znaleziono w nim pewną funkcję powiązaną ze słuchawkami AirPods Pro 2. Co to takiego?

W aktualizacji iOS 16.1 beta dla iPhone’ów pojawia się nowa opcja dla AirPods Pro 2. Związana ona jest z nowością wprowadzoną przez Apple do tych słuchawek i jest nią możliwość wyłączenia sterowania głośnością za pomocą dotyku. Dodano ją do ustawień. W stabilnej wersji oprogramowania takiej opcji na razie nie ma.

iOS 16.1 z nową funkcją dla AirPods Pro 2 na razie w wersji beta

iOS 16.1 beta to poglądowe oprogramowanie dla iPhone’ów. Finalna wersja tej aktualizacji spodziewana jest w przyszłym miesiącu. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnym terminie jej wydania. Nastąpi to później w październiku i zbiegnie się z wydaniem m.in. watchOS 9.1 czy macOS Ventura dla komputerów Mac.

