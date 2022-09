Apple Pay Later dopiero wraz z iOS 16.4 w 2023 roku

Apple Pay Later to funkcja, której prędko nie zobaczymy. Nowe plotki mówią o jej wdrożeniu dopiero wraz z iOS 16.4, które zostanie udostępnione w 2023 r. Firma napotkała opóźnienia w pracach nad tą platformą. Wiemy, że Apple Pay Later zostanie zintegrowane z aplikacją Portfel.

Apple Pay Later to funkcja zapowiedziana w trakcie czerwcowej konferencji WWDC 2022. Początkowo firma planowała udostępnić to rozwiązanie później w tym roku. Tak się jednak nie stanie, o czym raportuje Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino. Mamy na to poczekać nawet do iOS 16.4.

Gurman twierdzi, że firma w trakcie prac nad Apple Pay Later natrafiła na problemy natury inżynieryjnej i to spowodowało opóźnienia. Funkcja miała zostać wdrożona wraz z jedną z aktualizacji dla iOS 16, ale nie spodziewano się, że nastąpi to tak późno. Obecnie celuje się w wiosenną aktualizację.

Apple Pay Later dopiero z aktualizacją iOS 16.4

iOS 16.4 to aktualizacja, której spodziewamy się dopiero w marcu lub kwietniu. To dopiero wtedy ma zadebiutować Apple Pay Later. Funkcja pozwoli na dokonywanie zakupów w internecie oraz aplikacjach i zostanie zintegrowana z Portfelem. Ma być dostępna zarówno na iPhone’ach, jak i iPadach.

