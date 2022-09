watchOS 9.1 i później — 5 nowości dla Apple Watch, które są w drodze

Smartwatche Apple Watch otrzymają w tym roku jeszcze pewne nowości. Nastąpi to wraz z aktualizacją watchOS 9.1 oraz kolejnymi uaktualnieniami. Wybraliśmy pięć najciekawszych z nich, które są w przygotowaniu. Są to m.in. tryb bardzo niskiego zużycia energii dla Apple Watch Ultra czy usprawniona konfiguracja rodziny.

watchOS 9.1 to pierwsza większa aktualizacja dla zegarków Apple Watch po tej udostępnionej we wrześniu. Wraz z nią i kolejnymi uaktualnieniami smartwatche z logo nadgryzionego jabłka otrzymają kolejne nowości. Zobaczmy sobie, na co warto poczekać.

Międzynarodowy roaming

Smartwatche Apple Watch otrzymają przed końcem tego roku międzynarodowy roaming. Tak więc nie nastąpi to wraz z aktualizacją watchOS 9.1, a dopiero kolejną. Rozwiązanie będzie dostępne dla smartwatchy series 5 i nowszych, które mają wbudowane modemy zapewniające łączność z sieciami LTE. Firma nawiązała w tym celu współpracę z 30 różnymi operatorami ze świata.

Tryb bardzo niskiego zużycia energii dla Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra to drogi smartwatch, który wyróżnia się także długim czasem pracy na baterii. W trakcie normalnego użytkowania producent deklaruje do 36 h pracy na jednym naładowaniu baterii. Jednak w drodze jest nowy tryb bardzo niskiego zużycia energii, gdzie ma to być nawet 60 h pracy akumulatora. To blisko dwa razy tyle.

Aplikacja Oceanic+

Oceanic+ to specjalna aplikacja dla Apple Watch Ultra, którą zaprojektowano z myślą o nurkowaniu i powstała we współpracy z firmą Huish Outdoors. Oprogramowanie ma obejmować śledzenie głębokości (w tym alarmy głębokości), śledzenie GPS, logbook (do 12 nurkowań), nurkowanie z rurką i inne. Część z bardziej zaawansowanych funkcji będzie dostępnych w abonamencie. Jego roczny koszt ustalono na 79 dol.

Trasa wyścigu

Smartwatche Apple Watch otrzymają nowość, którą jest trasa wyścigu. Dzięki temu biegacze będą mogli próbować ustanowić nowy rekord, pokonując tę samą drogę. Opcja zostanie wprowadzona później w tym roku. Z informacji ujawnionych przez producenta wynika, że dostaną ją zegarki series 4 i nowsze.

Bardziej rozbudowana konfiguracja rodzicielska

Konfiguracja rodzicielska zostanie wkrótce rozbudowana o kolejne nowości. Wśród nich będzie integracja z aplikacją Dom. W ten sposób dziecko będzie mogło zostać zaproszone do sterowania HomePodami i innymi urządzeniami dla domu inteligentnego. Przy okazji będzie istniała możliwość korzystania z kluczy domowych czy hotelowych znajdujących się w Portfelu.

źródło: opracowanie własne