iOS 16.1 beta 2 — co nowego? Wykaz nowości i zmiany

iOS 16.1 beta 2 to najnowsza aktualizacja poglądowa dla iPhone’ów. Co nowego tu znajdziemy? Apple wprowadziło w uaktualnieniu pewne nowości. W tym związane z głośnikami HomePod i technologią AirPlay 2. W iOS 16.1 beta 2 pojawiają się także inne zmiany. Zobaczmy sobie, jakie nowości tym razem przygotowało Apple.

iOS 16.1 beta 2 został udostępniony przez Apple do testów. Nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów wprowadza różne nowości i zmiany. Co nowego tu znajdziemy? Firma cały czas szlifuje to uaktualnienie. Zobaczmy sobie, co zmodyfikowano.

Aktualizacja iOS 16.1 beta 2 – nowości i zmiany / co nowego

iOS 16.1 beta 2 wprowadza nowości dla procentowego wskaźnika baterii. W tej aktualizacji Apple rozszerzyło jego dostępność o iPhone’y Xr, 12 Mini czy 13 Mini. W nowym uaktualnieniu nieco zmodyfikowano font. Poza tym jest on teraz wyświetlany na ekranie blokady w trakcie ładowania baterii telefonu. Nie ma tego jednak dla funkcji Always on Display ze smartfonów 14 Pro.

Apple w iOS 16.1 beta 2 rozwiązało także jeden z bardzo irytujących błędów. Mowa o uciążliwych komunikatach w trakcie kopiowania i wklejania. Problem ten występuje także w stabilnym oprogramowaniu iPhone’ów. Wiemy, że firma planuje go rozwiązać w przyszłym tygodniu. Nastąpi to wraz z aktualizacją z numerkiem 16.0.2.

iOS 16.1 beta 2 wprowadza też poprawkę dla irytującego problemu w iPhone’ach 14 Pro. Mowa o drganiach głównej kamery po uruchomieniu pewnych aplikacji. Na liście są Instagram, Snapchat czy TikTok. Związane to jest z nową stabilizacją i bug ten również w końcu znika.

Wiemy też, że Apple w iOS 16.1 beta 2 usunęło błąd związany z gestem z użyciem trzech palców, co związane jest z jego rozpoznawaniem w pewnych aplikacjach i grach. W kodzie oprogramowania doszukano się także informacji nowej funkcji dla głośników HomePod oraz technologii AirPlay 2. Obecnie można je łączyć na stałe tylko w parę i większa liczba HomePodów umożliwia tylko tworzenie tymczasowych systemów multi-room. Firma pracuje nad tym, aby takie konfiguracje można było zapisywać.

Finalna wersja iOS 16.1 w październiku

Apple planuje udostępnić sfinalizowaną aktualizację iOS 16.1 dla iPhone’ów w przyszłym miesiącu. Nastąpi to w październiku i zbiegnie się to w czasie z premierą macOS Ventura dla Maców i uaktualnieniami watchOS 9 oraz tvOS i iPadOS z numerkami 16.1. Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne