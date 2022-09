iPhone 15 Ultra to flagowiec Apple, który ma pojawić się w ofercie w 2023 r. Informacje na ten temat pojawiają się więc na blisko rok przed oficjalną zapowiedzią. Telefon otrzyma USB C i będzie drogi. Cena iPhone 15 Ultra może wzrosnąć o 100 dol. względem wersji Pro Max i zaczynać się od kwoty około 1200 dol.

iPhone 15 Ultra może w 2023 r. zastąpić model Pro Max. Takie informacje podało pewne źródło i coś rzeczywiście może być na rzeczy. Tym bardziej że nazwa wpasowałaby się w schemat, do którego przyzwyczaiło nas ostatnio Apple. Czego można spodziewać się po tym modelu?

Smartfon iPhone 15 Ultra będzie high-endowym telefonem w ofercie Apple na 2023 r. W rzeczywistości może niewiele różnić się od wariantu Pro Max, choć gigant z Cupertino może czymś zaskoczyć. Urządzenie otrzyma 6,7-calowy ekran OLED o wysokiej rozdzielczości z funkcją ProMotion, czyli odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Poza tym spodziewajmy się złącza USB C, które zastąpi wysłużone Lightning.

Cena iPhone 15 Ultra ma być wysoka

Cena modelu iPhone 15 Ultra nie będzie niska i ma być wyższa w porównaniu do wersji Pro Max. Mają to być kwoty zaczynające się od 1199 dol. Tanio więc nie będzie. Z drugiej strony po Apple chyba nikt się tego nie spodziewa. Czy takie urządzenie rzeczywiście pojawi się w ofercie na 2023 r., to pokaże czas.

