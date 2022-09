Nie tylko iPhone 15 Pro z dynamiczną wyspą. Tańsze modele Apple też

iPhone 15 Pro otrzyma oczywiście ekran z funkcją, którą jest dynamiczna wyspa. Wszak Apple w końcu zrezygnowało z notcha i teraz będzie pewnie przez kilka lat „wciskać” na nowo to rozwiązanie. Nowe informacje na temat planów giganta z Cupertino uzyskał CEO DSCC, Ross Young. Czego się dowiadujemy?

Dynamiczna wyspa w przyszłym roku ma pojawić się nie tylko w modelach iPhone 15 Pro. Young twierdzi, że takie rozwiązanie zostanie wprowadzone również do dwóch tańszych modeli smartfonów Apple. Czyli zwykłej piętnastki i Plusa. To dobra wiadomość, ale jest też pewne ale.

Dynamiczna wyspa w Apple iPhone 15 Pro z ProMotion

Warto dodać, co Young też potwierdza, że tylko smartfony iPhone 15 Pro otrzymają wyświetlacze z ProMotion, czyli odświeżające obraz w zmiennym zakresie do 120 Hz. Dwa tańsze modele telefonów dostaną ekrany bez tej funkcji. Będą to panele OLED z odświeżaniem obrazu w standardowych 60 Hz, co trzeba mieć na uwadze.

