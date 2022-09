iOS 16.1 beta 1 sprawia problemy na iPhone 14 Pro. Dotyczą GPS-u

iOS 16.1 beta 1 to aktualizacja, która wprowadza sporo nowości. Apple udostępniło ją do testów kilka dni temu. Niestety na ten moment powinni jej unikać właściciele smartfonów iPhone 14 Pro. Użytkownicy nowych telefonów zaczęli zgłaszać problemy obejmujące GPS. To oznacza, że pojawiają się błędy z lokalizowaniem.

iPhone 14 Pro ma dwuzakresowy GPS, który trafił także do smartwatcha Apple Watch Ultra. Bazuje on na zakresach L1 oraz L5. Pozwala to na lepsze lokalizowanie. Niestety aktualizacja do iOS 16.1 beta 1 sprawiła problemy i funkcjonalność ta przestała działać. Najlepiej więc na razie tego oprogramowania unikać.

Problemy z GPS w iOS 16.1 beta 1 tylko w iPhone 14 Pro

Wymienione problemy dotyczą jedynie smartfonów iPhone 14 Pro. W dwóch tańszych modelach Apple nie występują, ale tam GPS bazuje na innym rozwiązaniu. W tym momencie możliwy jest downgrade do stabilnej wersji oprogramowania. Można też poczekać na kolejną wersję iOS 16.1 beta, gdzie błąd zapewne zostanie usunięty.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

źródło