iPhone 14 Pro nadal ma Lightning oparty na USB 2.0

iPhone 14 Pro to smartfon, który nadal ma złącze Lightning. Apple ma je wymienić dopiero w 2023 r. Okazuje się jednak, że nadal bazuje ono na kontrolerze USB 2.0. To stawia naprawdę duże ograniczenia z zakresu przesyłania plików. W modelach iPhone 14 Pro Lightning umożliwia to z naprawdę małą prędkością.