iOS 16.1 beta 1 — co nowego? Nowości w aktualizacji dla iPhone’ów

iOS 16.1 beta 1 to najnowsza aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. Apple udostępniło ją do testów i znajdziemy tu trochę nowości. Co nowego wprowadza ten software? Apple w iOS 16.1 beta 1 dodało m.in. funkcję dla ładowania baterii czystą energią czy wskaźnik akumulatora dla kolejnych modeli iPhone’ów.

iOS 16.1 beta 1 zostało udostępnione przez Apple do testów. To większa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która wprowadza nowości. Nie są to nowe emoji. Na te poczekamy dłużej. Zobaczmy jednak, co nowego tutaj wprowadzono.

Aktualizacja iOS 16.1 beta 1 – co nowego / nowości

iOS 16.1 beta 1 wprowadza nową funkcję związaną z baterią. To ładowanie czystą energią. Apple wyjaśnia, że w ten sposób proces będzie optymalizowany w trakcie korzystania z sieci opartych na odnawialnych źródłach. Opcja najpierw zostanie udostępniona użytkownikom iPhone’ów w Stanach Zjednoczonych.

W uaktualnieniu iOS 16.1 beta 1 Apple rozszerzyło również dostępność nowego wskaźnika baterii na pasku statusu. Od teraz dostęp do niego mają także właściciele iPhone’ów Xr, 12 mini, 13 mini oraz 11. Następnie mamy aplikację Wallet, którą to można w końcu usunąć. Do tej pory nie było to możliwe.

iOS 16.1 beta 1 przywrócona także API Live Activities. Deweloperzy aplikacji mogą więc wykorzystać to rozwiązanie we własnym oprogramowaniu. Również w połączeniu z dynamiczną wyspą czy ekranem blokady. Uaktualnienie zawiera także ślady wsparcie dla Matter w Dom, który ma zapewnić znacznie lepsze możliwości z zakresu kompatybilności dla urządzeń Smart Home.

Apple w iOS 16.1 beta 1 wprowadziło również pomniejsze udoskonalenia obejmujące ekran blokady. Tym razem związane z wyborem tapety dla tego elementu, jak i odblokowanego ekranu głównego. Pojawiają się dwie osobne opcje. Warto też wspomnieć o odświeżonym menu dla zrzutów ekranowych czy większej ikonce słuchawek w aplikacji Muzyka.

iOS 16.1 w październiku

Apple planuje udostępnić to uaktualnienie użytkownikom iPhone’ów w finalnej postaci w przyszłym miesiącu. Zbiegnie się to z październikową premierą aktualizacji macOS Ventura, watchOS 9.1 oraz iPadOS i tvOS z numerkami 16.1. Dokładny termin nie jest oczywiście znany i jest zbyt wcześnie, aby nawet próbować to zgadywać.

