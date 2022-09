iOS 16.0.1 dostępny. Tym razem to aktualizacja tylko dla iPhone 14

iOS 16.0.1 to najnowsza aktualizacja dla telefonów Apple. Tym razem tylko dla modeli iPhone 14, które to dopiero trafią na rynek. Co nowego tu znajdziemy? Na nowości nie ma co liczyć. Są to jedynie poprawki błędów. Poza tym iOS 16.0.1 nie trafi na inne urządzenia niż telefony iPhone 14 i te starsze łatki nie dostaną.