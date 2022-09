iPhone 15 Pro z Apple A17 Bionic. Plus i najtańszy z A16

iPhone 15 Pro i Max to przyszłoroczne flagowce z logo nadgryzionego jabłka, które były obiektem wielu przecieków. Nowe smartfony otrzymają wydajny chip Apple A17 Bionic, co potwierdzają azjatyckie media. W przypadku modeli Plus oraz najtańszego z czterech telefonów z iOS na 2023 r. będzie to jednak inny układ.

iPhone 15 Plus i najtańszy telefon Apple na 2023 r. mają dostać chip A16. Ten sam, który znalazł się w tegorocznych modelach 14 Pro i Pro Max. Tak więc w przyszłym roku dojdzie do takiej samej sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia w obecnym. I chyba już tak na razie zostanie.

Apple A17 Bionic dla iPhone 15 Pro ma być potężny

iPhone 15 Pro wraz z chipem Apple A17 Bionic ma być naprawdę potężnym smartfonem. Nowy procesor ma oferować naprawdę dużą wydajność. Za jego produkcją ma ukrywać się dotychczasowy partner, czyli TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Na premierę poczekamy sobie jeszcze rok.

źródło