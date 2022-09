iOS 16 bez tej jednej nowości. Kiedy pojawią się nowe emoji?

iOS 16 wprowadza naprawdę wiele nowości, ale czegoś zabrakło. To nowe emoji, których na razie tu nie znajdziemy. Te jednak są w przygotowaniu i wiemy nawet, jakie obrazki zostaną dodane. Apple planuje wprowadzić nowe emoji wraz z przyszłą aktualizacją dla iOS 16, która otrzyma w nazwie dodatkową cyfrę.

iOS 16 został udostępniony w poniedziałek. To duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która wprowadza mnóstwo nowości. Jednak część z osób wypatruje coś jeszcze. To nowe emoji, których to jednak na razie tu nie znajdziemy. Kiedy je zobaczymy? Trochę na nie sobie poczekamy.

Nowe emoji obejmują ponad 30 obrazków, które opracowało konsorcjum sprawujące pieczę nad Unicode. Wśród nich jest nowa buźka i trzy kolory serc. Znajdziemy też osła, skrzydła, gęś, meduzę i czarnego ptaka, grzebyk do włosów, marakasy, flet, składany wachlarz, strąk grochu, hiacynt, imbir czy Khanda. Prezentuje je powyższy obrazek.

Nowe emoji raczej nie wraz z iOS 16.1

Na nowe emoji trochę sobie poczekamy. Nie spodziewajmy się, że Apple wprowadzi je już wraz z aktualizacją do iOS 16.1, która wkrótce będzie dostępna w wersji beta. Pewnie nastąpi to później, czyli wraz z uaktualnieniem z numerkiem 16.2 lub kolejnym. Na razie trzeba się uzbroić w cierpliwość i czekać.

źródło: opracowanie własne