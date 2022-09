iOS 16.1 beta 1 do pobrania. Apple udostępnia nową aktualizację dla iPhone’ów

iOS 16.1 beta 1 to nowa aktualizacja Apple dla iPhone’ów. Rozpoczęły się testy i już wkrótce poznamy pierwsze nowości z tej wersji oprogramowania. Z pewnością ich tu nie zabraknie. Finalna wersja tego uaktualnienia pojawi się za kilka tygodni. Premiery aktualizacji iOS 16.1 powinniśmy wypatrywać w październiku.

iOS 16.1 beta 1 to poglądowa wersja nowego oprogramowania, którą Apple udostępniło do testów zgodnie z przewidywaniami. Aktualizacja z pewnością wniesie jakieś nowości. Czego można się spodziewać? O tym przekonamy się dopiero za jakiś czas. Najpierw nowe funkcje muszą znaleźć testerzy.

W iOS 16.1 beta 1 może pojawić się coś, co Apple zapowiedziało na początku tygodnia samo. Jest to związane z ładowaniem czystą energią. Firma chce w ten sposób optymalizować ładowanie baterii iPhone’ów. Ma to się odbywać w przypadku sieci opartych na odnawialnych źródłach energii. Najpierw opcja zostanie wprowadzona dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych.

Aktualizacja iOS 16.1 beta 1 dla wszystkich już wkrótce

Apple udostępniło na razie iOS 16.1 beta 1 dla deweloperów aplikacji. Już jutro pewnie dostęp otrzymają publiczni testerzy. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać. Na finalną wersję tego uaktualnienia poczekamy do października. Zbiegnie się to z premierą nowego iPadOS oraz macOS Ventura.

źródło: opracowanie własne