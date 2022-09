iOS 16.1 lub 16.2 wprowadzi ciekawą nowość. Apple uchyla rąbka tajemnicy

Apple udostępniło w poniedziałek dużą aktualizację dla iPhone’ów z numerkiem 16. Przed nami jednak kolejne uaktualnienia w postaci iOS 16.1 czy iOS 16.2. To pierwsze w poglądowej wersji beta zostanie pewnie udostępnione na dniach. Tymczasem poznajemy pierwszą nowość, która ma się pojawić.

W iOS 16.1 lub 2 Apple planuje dodać nowość, która związana jest z ładowaniem czystą energią. Funkcja ma najpierw pojawić się dla użytkowników iPhone’ów ze Stanów Zjednoczonych i ma to nastąpić jeszcze w tym roku. Ma to polegać na optymalizowaniu procesu ładowania baterii telefonu, gdy jest on podłączony do sieci korzystających z odnawialnych źródeł energii.

Apple udostępni aktualizację iOS 16.1 jesienią

Na wspomniane aktualizacje trochę sobie poczekamy. Wydanie z numerkiem 16.1 powinno pojawić się jeszcze jesienią. Zapewne w październiku, co zbiegnie się z premierą iPadOS 16.1 i macOS Ventura, na które cały czas czekamy. Oczywiście pojawi się więcej nowości, które poznamy już w bardzo niedługim czasie.

