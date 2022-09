iOS 15.7 i iPadOS 15.7 dostępne. Co nowego w aktualizacji?

iOS 15.7 i iPadOS 15.7 to nowe aktualizacje dla iPhone’ów i iPadów. Co nowego tu znajdziemy? Niestety nowości zabrakło, bo Apple skupiło się jedynie na usunięciu znalezionych błędów. Są to też poprawki związane z zabezpieczeniami. Uaktualnienia iOS 15.7 i iPadOS 15.7 są już dostępne do pobrania dla wszystkich.