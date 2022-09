iOS 16 — cztery najlepsze nowe funkcje dla iPhone’ów

iOS 16 to aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadza liczne nowości. Wybraliśmy dla was najlepsze nowe funkcje, które z pewnością warto znać oraz ich używać. Jest to szeroka personalizacja ekranu blokady czy możliwość cofania wysyłanych wiadomości. Zobaczmy, jakie iOS 16 wprowadza nowe funkcje.

iOS 16 to aktualizacja dla iPhone’ów, która wprowadza liczne nowe funkcje. Apple udostępni ją za kilka godzin. Wtedy właściciele zgodnych telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Nowości tu nie zabraknie. Zobaczmy sobie, na które z nich z pewnością warto zwrócić uwagę.

Personalizacja ekranu blokady

iOS 16 wprowadza liczne nowe funkcje, które pozwalają na szerokie personalizowanie ekranu blokady. Apple wprowadziło taką możliwość po raz pierwszy. Co prawda zrobiło to wiele lat po konkurencji, ale lepiej późno niż wcale. Użytkownik ma tu naprawdę sporo opcji do wyboru. Można używać widżety czy dostosowywać wygląd oraz wykorzystać różne czcionki. Możliwości jest naprawdę sporo.

Możliwość cofania wysyłanych wiadomości

Wśród nowości z iOS 16 jest także możliwość cofania wysłanych wiadomości e-mail w aplikacji Poczta oraz wiadomości przesyłanych poprzez iMessage. Można to zrobić przez maksymalnie dwie minuty od wysłania. Ponadto użytkownicy iPhone’ów dostają coś jeszcze. To możliwość edytowania wiadomości. W tym przypadku od momentu przesłania jest na to maksymalnie 15 minut.

Najlepsze nowe funkcje z iOS 16 to też mniej haseł

iOS 16 wprowadza także Passkeys. Dzięki temu użytkownicy mają pomału zapominać o hasłach, które wiecznie gdzieś trzeba wpisywać, aby uzyskać dostęp. Apple stawia na rozwiązania biometryczne i to one mają zastąpić archaiczne wpisywanie haseł. Co ważne takie rozwiązanie chroni przed zagrożeniami z sieci, jak chociażby phishingiem. Poza tym dane logowania są synchronizowane pomiędzy wieloma urządzeniami, co ułatwia cały proces dostępu.

Jeszcze lepszy tryb skupienia

Apple wprowadziło tryb skupienia w zeszłym roku. Wraz z iOS 16 użytkownicy iPhone’ów mogą tutaj liczyć na liczne udoskonalenia. Po pierwsze związane są one z ekranem blokady, z którym to ta funkcja się integruje. Przygotowano też nowe filtry dla aplikacji Safari, Wiadomości, Poczta czy Kalendarz. Pomniejszych udoskonaleń jest tutaj więcej.

