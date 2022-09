iOS 16 RC dostępny. Apple każe czekać na wykaz nowości

iOS 16 RC to w zasadzie sfinalizowana aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni dla wszystkich w przyszłym tygodniu. Na razie otrzymali ją deweloperzy aplikacji i testerzy. Firma chce się upewnić, że przed publiczną premierą wszystko jest w porządku. Niestety na wykaz nowości z iOS 16 RC musimy poczekać.

iOS 16 RC zostało udostępnione zgodnie z oczekiwaniami. Apple planuje udostępnić duże uaktualnienie oprogramowania dla iPhone’ów w przyszłym tygodniu. Nastąpi to 12 września. Tymczasem sfinalizowana aktualizacja została oddana w ręce deweloperów aplikacji i testerów. Po to, aby mieć pewność, że w dniu premiery wszystko jest w porządku.

Apple nie podało wykazu nowości z iOS 16 RC

iOS 16 RC normalnie powinien nam przynieść pełny wykaz nowości. Tak się jednak nie stało. Apple udostępniło w opisie uaktualnienie tylko kilka zdań i odnośnik, który prowadzi do strony ze starszymi informacjami. Poniżej szczegóły aktualizacji.

iOS 16 oferuje przeprojektowany ekran blokady z nowymi sposobami dostosowywania i widżetami, aby uzyskać informacje na pierwszy rzut oka. Połącz swój ekran blokady z fokusem i użyj filtrów fokusu, aby odfiltrować rozpraszające treści w aplikacjach. Duże aktualizacje Wiadomości umożliwiają edytowanie lub cofanie wysłania właśnie wysłanej wiadomości. Funkcja Visual Look Up umożliwia podniesienie obrazu z tła oraz skopiowanie go i wklejenie w aplikacjach takich jak Poczta i Wiadomości. Uaktualnienie zawiera także nowe aktualizacje Poczty, Map, Portfela, Zdrowia, Wiadomości i nie tylko.

Aby uzyskać informacje na temat zawartości zabezpieczeń aktualizacji oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę internetową.

Apple planuje udostępnić finalną wersję iOS 16 dla wszystkich użytkowników iPhone’ów w poniedziałek. Zapewne nastąpi to w okolicy godziny 19:00 naszego czasu. Aktualizacja będzie dostępna dla modeli 8 oraz 8 Plus i nowszych.

