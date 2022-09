iOS 16 i nieoryginalne AirPods. System wykryje podróbki

iOS 16 to aktualizacja, którą Apple planuje udostępnić za kilka dni. Deweloperzy i testerzy otrzymali już build RC. Firma przekazała w trakcie specjalnej konferencji, że nastąpi to już w poniedziałek i tego dnia oprogramowanie będą mogli instalować wszyscy użytkownicy iPhone’ów. Pojawi się też nowa opcja, która pozwoli wykrywać podróbki i nieoryginalne AirPods. Jak to ma działać?

iPhone z iOS 16 sprawdzi, czy podłączone do telefonu słuchawki są prawdziwe. Jeśli będą to podróbki i okażą się być nieoryginalne, to zostanie wyświetlony specjalny komunikat. Jego treść to: te słuchawki nie mogły zostać zweryfikowane jako oryginalne AirPods i mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Podróbki i nieoryginalne AirPods wykryje tylko iOS 16

Taka funkcja zostanie dodana na iPhone’ach tylko z zainstalowanym iOS 16. Starsze wersje oprogramowania nie będą w stanie zweryfikować legalności słuchawek AirPods. I tak było też do tej pory. Poza tym użytkownik zobaczy przycisk o nazwie Dowiedz się więcej, który odeśle go na stronę z dodatkowymi informacjami.

